Diocesi: Ancona-Osimo, è morto mons. Capitani. Lunedì i funerali presieduti dall’arcivescovo Spina

È morto all’alba di oggi nell’Opera Pia Recanatesi di Osimo mons. Quirino Capitani. Era nato a Osimo il 15 gennaio 1934 e ordinato sacerdote il 15 agosto 1960. Nei primi anni ’40 era entrato nel seminario minore di Osimo. Al termine, ha frequentato il Seminario Regionale di Fano. Appena ordinato sacerdote è stato nominato vice parroco a Offagna, poi parroco all’Abbadia di Osimo e in seguito parroco di Offagna. Poi il ritorno a Osimo, come parroco a San Marco e successivamente come parroco del Duomo. Da qualche anno aveva lasciato la parrocchia ed era assistente ecclesiastico dell’Unitalsi sottosezione di Ancona-Osimo e responsabile della pastorale della salute. La salma sarà visitabile per tutta la giornata di domani, domenica 12 maggio, nella sala del commiato Biondi a san Biagio di Osimo, lunedì mattina sarà portata nel duomo di Osimo dove, alle 15, mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, presiederà la celebrazione eucaristica esequiale.