Azione Cattolica: ad Assisi l’edizione 2019 di Disegni di affettività, con coppie di fidanzati e giovani sposi

“Spiegami l’amore, Ciccio!”: prende ispirazione dal titolo di un libro del fumettista americano Charles Schulz, creatore di Snoopy e Charlie Brown, l’appuntamento annuale che l’Azione cattolica italiana dedica alle coppie di fidanzati e di giovani sposi di tutta Italia. L’edizione 2019 di “Disegni di affettività” si svolge dal 31 maggio al 2 giugno a Casa Leonori ad Assisi (Pg) ed è promossa dal Settore Giovani e dall’Area Famiglia e vita dell’associazione. Obiettivo dell’iniziativa è proporre e condividere la “ricerca di una grammatica e di un lessico dell’Amore – spiegano gli organizzatori – consapevoli che insieme ‘abbiamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida del matrimonio’ (AL 40)”. Il programma dell’incontro, a cui ci si può iscrivere via Internet tramite il sito eventi.azionecattolica.it, prevede per venerdì 31 maggio una riflessione di don Tony Drazza, assistente dell’Area Famiglia e vita di Ac, dal titolo “Sempre di Amore si tratta”. Sabato 1° giugno i lavori vengono introdotti da Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. Seguono una serie di incontri e testimonianze in vari punti di Assisi, legati alla figura di san Francesco. L’esperienza si conclude domenica 2 giugno con la relazione dei coniugi Annarita e Carmine Gelonese, responsabili dell’area Famiglia e vita di Ac.