assegnoXfiglio: De Palo (Forum Famiglie), “sia inserito nella prossima Legge di stabilità”

“In attesa di vedere realizzarsi l’assegno universale di cui si parla, chiediamo alla politica di prendere in carico la nostra proposta di #assegnoXfiglio, che oggi presentiamo”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in occasione della presentazione, a Roma, ai leader politici di maggioranza e opposizione dell’#assegnoXfiglio. Una misura che “auspichiamo possa essere inserita nella prossima Legge di stabilità”: 150 euro per ogni figlio, crescenti al crescere del numero dei figli, indipendente da reddito o Isee e soprattutto dalla condizione lavorativa dei genitori. “Esattamente come accade nel resto d’Europa – aggiunge De Palo -. Perché i figli non sono un interesse privato, ma un bene comune, se è vero che, ad esempio, saranno loro a pagare le pensioni di chi magari oggi critica la scelta di chi li ha messi al mondo”. Tra gli esponenti politici presenti nella Sala Massalia dell’Hotel Ergife a Roma, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio (M5S), la vice-segretaria nazionale con delega alla Famiglia del Pd, Paola De Micheli, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), la vicepresidente della Camera Mara Carfagna (Fi), il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI).