A Sua Immagine: dal frate missionario in amazzonia al focus con suor Bonetti e p. Perrone, oggi e domani storie di vocazioni. Il commento al Vangelo con don Patriciello

La storia di fra Paolo Maria Braghini, frate missionario cappuccino in Amazzonia, sarà raccontata oggi, alle 15.55, su “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa in onda su Raiuno, condotto da Lorena Bianchetti per la giornata che la Chiesa dedica alle vocazioni. All’età di diciotto anni, la sua vita viene stravolta da una chiamata che diventa desiderio impellente e urgente: andare in missione e donarsi ai più poveri e abbandonati. Paolo entra in seminario e diventa frate cappuccino. Questa passione per la missione è la stessa che dopo un lungo e difficile cammino lo porterà in Amazzonia a vivere con gli indios tikuna e a diventare la voce di un popolo assediato da sfruttamento e violenza ma nello stesso tempo ricco di tradizioni e grande umanità. Alle 16.15, spazio al commento al Vangelo della domenica con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Il sacerdote, in occasione del suo trentesimo anniversario di sacerdozio, presenterà la prima santa del terzo Millennio, canonizzata da San Giovanni Paolo II: la santa della Divina Misericordia, suor Faustina Kowalska. Domani, alle 10.30, “A Sua Immagine” continuerà a riflettere sulle vocazioni. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, 24 anni in Kenya, rientrata in Italia per lavorare con donne immigrate, molte delle quali vittime di tratta, e con padre Alessandro Perrone, rogazionista. Diverse le storie raccontate: quelle di tre giovani fratelli, tutti e tre sacerdoti; di una ragazza che da campionessa dell’atletica è diventata suora; ma anche quella di una famiglia dedita al volontariato. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica San Giovanni Evangelista, a Ravenna, con il commento di Orazio Coclite. Alle 12, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.