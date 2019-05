Papa Francesco: a “Papal Foundation”, “edificare la Chiesa in unità e far progredire la sua carità verso gli ultimi”

“Negli anni trascorsi dalla nascita della vostra Fondazione, avete contribuito molto alla promozione di uno spirito di fraternità e di pace” e “voi testimoniate la sollecitudine instancabile della Chiesa per promuovere lo sviluppo integrale della famiglia umana”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i Membri della “Papal Foundation”: “In un mondo che è tristemente segnato dalla violenza e dai conflitti, dalla povertà materiale e spirituale, e troppo spesso dall’indifferenza di molti, la vostra opera aiuta a portare il messaggio evangelico di speranza, di misericordia a quanti traggono beneficio dal vostro impegno e dalla vostra generosità. Per questo vi ringrazio e prego che si rinnovi in voi il proposito di contribuire a edificare la Chiesa in unità e a far progredire la sua carità verso gli ultimi dei nostri fratelli e sorelle”. “La missione della Papal Foundation è legata in maniera solidale con il Successore di Pietro”, ha concluso il Papa.