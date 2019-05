Elezioni Ue: Milano, “Caffè Europa” con Antonio Padoa-Schioppa. Campagna #stavoltavoto in sei città

Nuovo appuntamento oggi per il “Caffè Europa”, iniziativa di incontri organizzati a Milano dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Si parlerà (ore 17.30-19) di Europa e di elezioni a partire dalle sollecitazioni del volume “Perché l’Europa. Dialogo con un giovane elettore” di Antonio Padoa-Schioppa, professore emerito in storia giuridica europea medievale e moderna presso l’Università di Milano. Dopo i saluti introduttivi di Bruno Marasà, direttore dell’ufficio del Parlamento europeo a Milano e di Massimo Gaudina, direttore della rappresentanza della Commissione europea a Milano, interverrà Padoa-Schioppa. A moderare il dibattito Chiara Italiano, dell’Associazione Civetta che lavora per formare alla partecipazione delle nuove generazioni alla vita democratica con percorsi didattici. Sempre oggi, nelle piazze di 6 città d’Europa (Bruxelles, Genova, Torino, Palermo, Limassol Roma), i volontari della campagna istituzionale #stavoltavoto dedicheranno “un’ora per l’Europa” (tra le 16 e le 17) per incontrare i passanti, parlare di Europa, incoraggiare alle urne per il 23-26 maggio.