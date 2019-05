Elezioni: Ucid Torino, il 13 maggio incontro con i principali candidati alla presidenza della Regione Piemonte

Anche in occasione delle prossime elezioni, l’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) sezione di Torino intervista i principali candidati alla presidenza della Regione sui temi che più stanno a cuore ai propri aderenti: centralità della persona , dignità del lavoro, gestione valoriale dell’impresa, bene comune, famiglia. L’incontro si terrà lunedì 13 maggio alle 20.45 nel “Salotto delle idee” presso la sede Ucid all’interno del collegio Artigianelli. Quest’anno sono stati invitati i principali candidati: Bertola, Chiamparino e Cirio che i sondaggi, si legge in un comunicato, “indicano quali possibili eletti e noi imprenditori e dirigenti vogliamo conoscere la posizione sui temi sociali e del lavoro di chi sarà eletto”. Al candidato Boero è stato comunque riservato un posto in sala sia per un coinvolgimento attivo sia per essere eventualmente intervistato dalla stampa. Da un confronto tra i 100 soci sono emersi i temi che verranno sottoposti ai candidati: promozione del lavoro e del capitale umano; rispetto della dottrina sociale della Chiesa; famiglia; Europa. “Ucid – conclude il comunicato – infatti ritiene opportuno meglio informare chi ha ideali e morale cattolica in occasione di un momento politico così importante, nel quale vengono rinnovati anche i nostri rappresentanti in Europa. Non bisogna dimenticare che le strategie operative nella regione sono finanziate da fondi europei che i nostri politici regionali dovranno intercettare e utilizzare a favore del nostro territorio”.