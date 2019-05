Diocesi: Vicenza, Radio Oreb compie 45 anni. Domenica a Lisiera festa con volontari e ascoltatori

Radio Oreb, l’emittente diocesana di Vicenza, compie 45 anni. Festeggerà questo importante traguardo domenica 12 maggio, in occasione della consueta Festa dei volontari e degli ascoltatori, che dal 1974 costituisce l’occasione per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi idee ed esperienze. L’appuntamento è a Lisiera. La mattinata avrà inizio con la messa in chiesa alle 10, animata dal coro Betania, formato dai bambini della parrocchia. Seguirà un breve concerto del tenore Pier Zordan dedicato, in particolare, a tutte le mamme (vista la concomitanza con la loro festa). Seguiranno il lancio dei palloncini accompagnato dal suono delle campane, un aperitivo e la possibilità di visitare la sede. “Radio Oreb è un’emittente comunitaria che vive senza pubblicità, fondamentalmente grazie alle generosità dei suoi ascoltatori – spiega il direttore don Alessio Graziani -. Ogni giorno riceviamo mail, messaggi, lettere. Ci scrivono persone diverse: tanti nomi, tante storie. La festa di compleanno è sempre un appuntamento importante perché queste relazioni diventano reali”.

Fondata nel 1974, la radio ha iniziato con un’antenna sopra la chiesa per trasmettere la messa in diretta. Oggi l’emittente ha ripetitori in tutto il Veneto e raggiunge attraverso Internet ascoltatori in tutta Italia e anche all’estero. Il palinsesto è costruito attorno alla preghiera. La mattina alle 7.30 è trasmessa la messa, ogni volta da una chiesa diversa. Ci sono poi quotidianamente il rosario, i vespri, la compieta e proposte di meditazione e catechesi. Attorno a questa struttura portante ci sono, poi, diversi programmi di intrattenimento. “L’impegno per i prossimi anni – continua il direttore – è il consolidamento sul territorio regionale: stiamo cominciando una collaborazione con la diocesi di Padova e siamo disponibili a metterci al servizio di altre diocesi e realtà associative ed ecclesiali. Confidando nella Provvidenza, ci prepariamo già a festeggiare i 50 anni di vita”.