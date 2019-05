Diocesi: Roma, lunedì 13 maggio ultimo incontro a S. Giovanni in Laterano su “Gaudete et exsultate” con il card. De Donatis e mons. Frisina

“Scegliere le scelte di Dio. S. Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce: La forza della preghiera” è il tema che farà da filo conduttore all’ottavo e ultimo incontro dedicato all’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et exsultate”, ciclo di catechesi organizzato dalla diocesi di Roma. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio, alle 19, nella basilica di S. Giovanni in Laterano. Protagonisti saranno il cardinale vicario Angelo De Donatis e il rettore della basilica di S. Cecilia a Trastevere mons. Marco Frisina. Ad aprire l’incontro – come da consuetudine – sarà un canto, a cui farà seguito la lettura dei passi di “Gaudete et exsultate” che introdurranno le catechesi del card. De Donatis e di mons. Frisina, intervallate da meditazioni musicate. L’incontro si chiuderà con la preghiera con il cardinale vicario. I brani di introduzione alle meditazioni saranno letti da allievi dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, mentre gli interventi musicali saranno a cura del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

Al centro di ciascuna serata sono stati sempre porti i paragrafi del testo dedicato alla “chiamata alla santità nel mondo contemporaneo” e la figura di un santo o di un beato. Lunedì 20 maggio sarà possibile rivedere l’ultimo incontro del ciclo alle 21 su Telepace (canale 73 e 214 in hd, 515 su Sky – diretta streaming su www.telepacenews.it).