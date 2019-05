Diocesi: Cesena-Sarsina, il direttore dell’Ufficio l’arte sacra Mengozzi nominato dal Mibac ispettore onorario

Marino Mengozzini, direttore dell’ufficio diocesano di arte sacra e i beni culturali di Cesena-Sarsina è stato nominato nei giorni scorsi Ispettore onorario per i beni materiali e immateriali della liturgia cristiana per la diocesi. La nomina è arrivata dal ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac). Quale ispettore onorario, Mengozzi sarà chiamato a vigilare sui monumenti e gli oggetti di antichità e d’arte esistenti nel territorio di giurisdizione, informare la Soprintendenza circa la conservazione e la custodia, la vigilanza su scavi in corso e in previsione, e collaborare con gli organismi deputati a tali materie.