Spagna: Hoac, un programma formativo in 23 video sulla Dottrina sociale della Chiesa

La Fraternità operaia di Azione Cattolica (Hermandad Obrera de Acción Católica, Hoac), movimento ecclesiale nel mondo operaio che opera in Spagna, offre un programma formativo audiovisivo riguardante gli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa. In tutto sono 23 video, ciascuno dei quali dura da due a cinque minuti e può essere riprodotto da qualsiasi supporto multimediale.

Ogni video presenta la stessa struttura, basata su tre verbi: vedere, giudicare, agire. Nella prima parte, dunque, si tratta di “vedere” una serie di realtà quotidiane che ci suscitano domande, in modo che, nella seconda parte, si possa giudicare tali eventi alla luce della visione della Dottrina sociale della Chiesa. Infine, nell’ultima parte del video, si invita ad agire.

La Hoac spiega che i temi di questi video sono incentrati “sulla dignità della persona e sul bene comune, per contribuire mediante questa iniziativa alla costruzione di una nuova cultura politica, capace di offrire un approccio integrale ai problemi economici, sociali, politici e ambientali, specialmente quelli che colpiscono le famiglie di lavoratori di tutto il mondo”.

Tutti i video sono sottotitolati, dispongono di una scheda di lavoro aggiunta come proposta e sono disponibili, oltre che in spagnolo, anche in inglese e francese. Info: www.hoac.es/dsi.