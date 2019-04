Malattie rare: a Roma una serata per sensibilizzare sulla sindrome Cat eye

L’Associazione Cat Eye Syndrome International Onlus e la gelateria Fassi di Roma hanno pianificato una campagna di sensibilizzazione sulla sindrome Cat eye (la sindrome degli occhi di gatto), causata dall’anomalia genetica del cromosoma 22. L’iniziativa sarà presentata a Roma da Andrea Fassi mercoledì 17 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala Giuseppina Fassi nel rione Esquilino, insieme a Sylvie e Alessandro, genitori di Noel e fondatori dell’associazione Cat Eye Syndrome International e a Gigi De Palo, presidente del Forum Nazionale delle associazioni familiari. “Nessuno più di un bimbo sa come affrontare la vita – sottolineano Sylvie e Alessandro – . Gli adulti scordano spesso l’importanza di un sorriso anche senza motivo, ma un bambino non lo dimentica mai. Il potere taumaturgico della risata è stato provato da tempo come potente auto cura nella malattia e in sintesi si è dimostrato che anche un sorriso indotto può stimolare quegli stessi centri che attivano la felicità. Per questo insieme a Fassi vogliamo regalare un sorriso a tutti proponendo, come abbiamo fatto in passato, la campagna di sensibilizzazione Keep the Smile on!”. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività #Fassiforchildren. “Serve maggiore informazione e consapevolezza rispetto ad una malattia rara di fronte alla quale molti genitori si sentono disorientati – afferma Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo G. Fassi –. Rilanciando la campagna ‘Keep the Smile On’ con la nostra gelateria, vogliamo che il gelato sia veicolo di un sorriso per tutti i bambini Cat eye”. All’incontro sarà affrontato anche il tema dell’importanza del sostegno psicologico prima, durante e dopo la nascita con diversi interventi di psicologi ed esperti di psicoterapia corporea. Saranno inoltre illustrati i nuovi progetti dell’associazione C.e.s.i. Onlus e rilanciata la campagna di fundraising “Keep the Smile On” per portare avanti tutte le iniziative dell’associazione.