Legittima difesa: Cantone (Anac), “giustizia ‘fai da te’ è la più grande sconfitta dello Stato”

“La giustizia ‘fai da te’ è la più grande sconfitta dello Stato”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, ospite di ‘Siamo noi’ su Tv2000, commentando la legge sulla legittima difesa.

“In tutte le legislazioni – ha proseguito Cantone a Tv2000 – è prevista questa ipotesi eccezionale della giustizia ‘fai da te’ che però viene fatta in una logica di difesa e non di offesa. I nostri principi risalgono al diritto romano. È lo Stato l’unico ad avere il monopolio della forza. L’idea di lasciare la giustizia al cittadino mette in discussione i capisaldi della democrazia”.