Incidente pullman ragazzi francesi a Roma: Osp. Bambino Gesù, 5 ricoverati con codice giallo per traumatismi di modica entità

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14.19, sono stati condotti presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma 5 ragazzi di nazionalità francese (4 ragazze e un ragazzo), coinvolti in un incidente stradale. Per tutti e 5 i pazienti, rende noto la struttura, è stato assegnato un codice di triage giallo per traumatismi di modica entità. Sono stati eseguiti accertamenti (visite specialistiche ed esami strumentali) che hanno potuto escludere lesioni maggiori. Due dei ragazzi sono stati dimessi mentre per gli altri tre si procederà alla sutura chirurgica di ferite non gravi. I genitori dei ragazzi, che si trovavano in Italia in gita scolastica, sono stati tutti contattati, rassicurati e hanno potuto parlare al telefono con i figli. Il consolato francese ha inviato un proprio funzionario per il supporto logistico.