Diocesi: Rimini, povertà giovanile al centro del XV rapporto della Caritas diocesana. Sabato la presentazione

La povertà giovanile è al centro del XV rapporto della Caritas diocesana di Rimini che sarà presentato sabato prossimo, 13 aprile, nella sala conferenze della Caritas riminese. Il focus di quest’anno è stato scelto a partire dalla ricerca “Poveri giovani!”, presentata al cinema Fulgor nell’ottobre dello scorso anno. Il rapporto Caritas si è concentrato in particolare sulla povertà giovanile e si è chiesto se davvero i giovani di oggi siano in standby. La pubblicazione è ricca di contributi, dai sindacati, agli enti di formazione, dai servizi pubblici alle realtà associative che sono a servizio dei poveri e dei giovani. “Uno strumento – spiega una nota – che vuole fare rete col territorio, consapevole che i poveri sono responsabilità di ciascuno di noi e solo insieme è possibile percorrere strade di accompagnamento e di aiuto per non solo rimuovere le cause della povertà, ma soprattutto permettere il reinserimento nel tessuto sociale di coloro che sono ai margini”.