Diocesi: Latina, l’11 aprile convegno “Una Chiesa per gli altri. La grammatica del dono” su immigrazione e accoglienza

Sarà dedicato a “Una Chiesa per gli altri. La grammatica del dono” il convegno in programma per giovedì 11 aprile, alle 17, presso la curia diocesana di Latina. L’iniziativa, organizzata da Caritas diocesana, Migrantes, Uffici liturgico ed ecumenico della diocesi pontina, sarà incentrata sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. Interverranno, quali relatori, Lidia Maggi, teologa e pastora battista (Ripartire dal Vangelo: la grammatica del dono), Oliviero Forti, dell’Ufficio immigrazione di Caritas Italiana (Focus sull’immigrazione in Italia) e padre James Puglisi, direttore del Centro Pro Unione di Roma (Collaborazione ecumenica delle chiese di fronte al fenomeno migratorio).

“La domanda che attraverserà il convegno – spiega una nota – è quella di come essere una Chiesa aperta alla e sulla città, una Chiesa a cui sta a cuore l’altro, soprattutto se più fragile, vulnerabile e in condizioni di bisogno, semplicemente il ‘mio prossimo’ come dice il Vangelo”.

“Affrontare una questione come quella dell’accoglienza dei migranti in un territorio come quello pontino in cui sono molto presenti, ci sembrava importante per fare il punto della situazione”, osserva Mariangela Petricola, direttrice dell’Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso, sottolineando che “lo vogliamo fare, però, anche insieme alle Chiese sorelle, perché questo è un problema che riguarda tutti e intorno al quale si deve operare con spirito di comunione e di collaborazione anche con gli enti istituzionali preposti”», ha spiegato Mariangela Petricola, direttrice dell’Ufficio diocesano per il Dialogo Ecumenico e interreligioso.

Per Angelo Raponi, direttore diocesano di Caritas e Migrantes, “accogliere è il nostro modo di contribuire alla costruzione di una società rinnovata, capace di lasciarsi alle spalle l’ingiustizia del mondo, e offrire alle generazioni più giovani un futuro di pace, di crescita economica, di maggiore equità sociale”.