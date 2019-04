Diocesi: Agrigento, un team di avvocati offre aiuto a persone in difficoltà economica su diritto di famiglia

Un team di avvocati agrigentini si impegna a fornire consulenza gratuita e rappresentanza legale agevolata a persone in difficoltà economica su materie di diritto di famiglia. È questo l’obiettivo raggiunto grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra la curia di Agrigento e la locale sezione dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. A firmare l’intesa sono stati ieri, in curia, Valerio Landri e don Giuseppe Cumbo, direttori rispettivamente della Caritas diocesana e dell’Ufficio per la Pastorale familiare, e Sabrina Principato, presidente della sezione di Agrigento dell’Osservatorio.

“Questa collaborazione rappresenta il desiderio di manifestare prossimità alle famiglie più fragili del territorio – spiega il direttore della Caritas, Valerio Landri -, garantendo ad esse il sostegno necessario alla tutela dei loro diritti. Il protocollo vuole essere un segno di quella prossimità alla famiglia che il Santo Padre ha sollecitato nella sua esortazione apostolica Amoris Laetitia”. “La collaborazione fra Osservatorio e arcidiocesi – aggiunge – consentirà, infatti, ad un tempo un accompagnamento umano, legale e pastorale”.

Gli avvocati riceveranno il pubblico una volta a settimana: ogni martedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, i locali del Centro di ascolto diocesano resteranno appositamente aperti per permettere l’accesso al servizio.