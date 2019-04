Def: De Palo (Forum famiglie), “elementi positivi in bozza, famiglia torni al ‘centro del villaggio’”

“Alle novità positive nel linguaggio, che avevamo registrato nei mesi scorsi, sembra finalmente che i parlamentari stiano affiancando anche un impegno e un’azione condivisa per il bene delle famiglie. Registriamo, in particolare, uno stile partecipato nei lavori in vista del varo del Def”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, dopo le prime anticipazioni relative alla bozza del Documento di economia e finanza (Def), diffusa oggi e sul tavolo del Consiglio dei ministri questo pomeriggio. “Non possiamo non constatare, con soddisfazione, che quando c’è la volontà seria di mettersi tutti attorno a un tavolo, senza polemiche, divisioni o distinguo ideologici, con il solo obiettivo concreto di far crescere il Paese, le famiglie, specialmente quelle numerose, non possono che essere riportate al ‘centro del villaggio’”, aggiunge De Palo, evidenziando che “questo è il clima sereno che il Forum famiglie auspicava da tempo: tutti insieme con l’obiettivo di un ‘Patto per la natalità’”.