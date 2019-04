Cile: mons. Aós (amministratore apostolico Santiago del Cile), “concelebrare messa a Santa Marta con il Papa una emozione speciale”

Il nuovo amministratore apostolico di Santiago del Cile, mons. Celestino Aós, ha concelebrato oggi la messa a Santa Marta insieme a Papa Francesco. Tra gli altri concelebranti, anche monsignor Seàn O’Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Commissione per la protezione dei minori. Ne dà notizia una nota dell’arcidiocesi di Santiago del Cile, che riferisce le parole di mons. Aós al termine della messa: “Concelebrare con il Papa è stata una emozione speciale”. L’amministratore apostolico ha poi incontrato monsignor Charles Scicluna, arcivescovo di Malta, e monsignor Jordi Bertomeu, membri della Congregazione per la dottrina della fede. Quindi il cardinale João Braz de Aviz e monsignor José Rodríguez Carballo, rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le Società di via apostolico dalla Santa Sede. Infine, è stato ricevuto dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi.