Volontariato: Roma, 120 associazioni al Circo Massimo per “Insieme per il bene comune”

Si è svolta nel fine settimana, a Roma, “Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day”, manifestazione organizzata dal Csv Lazio e dedicata al volontariato. Un’occasione per riscoprirlo nella sua creatività e nelle sue proposte. Più di 50 le iniziative organizzate a Roma e provincia. Momento centrale, ieri, al Circo Massimo, dove i partecipanti alla Stracittadina, ovvero la corsa amatoriale di 5 km abbinata alla Maratona Internazionale di Roma, hanno incontrato le associazioni aderenti a “Insieme per il Bene Comune”. Quest’anno sono state 120 le associazioni che si sono riunite all’arrivo per accogliere i partecipanti, e tutti i cittadini, con stand e tantissime proposte diverse: attività culturali e di intrattenimento; laboratori creativi; musica e flashmob; attività sportive, riabilitative, fitness e shiatsu; simulazioni con cani guida per non vedenti. Per i bambini, invece, sono stati proposti animazione, letture animate, laboratori di scrittura e momenti creativi, giochi interattivi sui diritti fondamentali e attività di educazione ambientale. Si sono svolte inoltre visite gratuite, dimostrazioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini, simulazioni di rianimazione cardiopolmonari.