Settimana Santa: “Il dono della comunione” nel libro del card. Marc Ouellet

Sarà presentato domani alle ore 18, presso la libreria San Paolo di via Conciliazione, il volume “Il dono della comunione” pubblicato dalle Edizioni Terra Santa e scritto dal card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, dedicato al tema della gloria della comunione trinitaria. Il testo ruota attorno a una frase che rimanda al dono della comunione trinitaria che si riceve nell’Eucarestia: “La communio divina si dà a noi nella carne di Cristo, e nella carne del Cristo risorto, che è la sua carne eucaristica, la sua vera carne”. Molti dei testi inclusi nel libro provengono dalle meditazioni e omelie che il cardinale ha tenuto in occasione della Settimana Santa 2017 alle religiose di Iesu Communio, Istituto religioso femminile spagnolo, e a un ampio gruppo di giovani in discernimento, che il cardinale ha accompagnato con la sua presenza e la sua parola. La teologia del card. Ouellet torna al nucleo centrale del mistero di Dio uno e trino, evento fecondo di donazione e accoglienza tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Le sue parole, si legge in una nota dell’editore, sono “un invito a guardare, contemplare e adorare con stupore e gratitudine questo mistero d’amore del Dio uno e trino, nostra origine e destino”.

Alla presentazione del libro interverranno: il cardinale Ouellet, autore del libro, e il giornalista Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.