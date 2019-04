Fondazione Cariplo: Colombo (Uecoop), “grazie a Guzzetti per il suo lavoro a favore dei territori”

“Grazie a Giuseppe Guzzetti per il suo lavoro a favore dei territori come presidente della Fondazione Cariplo, ente che negli ultimi 6 anni ha stanziato circa un miliardo per progetti di solidarietà nel sociale”. Lo afferma Gherardo Colombo, presidente dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), in merito al bilancio di fine mandato dei vertici della Fondazione Cariplo con lo storico presidente Giuseppe Guzzetti che lascia dopo 22 anni la guida dell’ente. Dal 1991, anno della sua nascita, ad oggi Fondazione Cariplo ha sostenuto oltre 30mila progetti donando agli enti no profit oltre 3 miliardi di euro. “Durante il suo mandato – sottolinea Colombo – Guzzetti ha dimostrato sensibilità e attenzione, con una visione pragmatica ma al tempo stesso ideale del ruolo che Fondazione Cariplo ha rivestito e potrà continuare a svolgere a tutti i livelli”. “Il sociale e il nuovo welfare – conclude la nota di Uecoop – rappresentano la sfida del futuro per l’Italia con le cooperative che seguono già 7 milioni di famiglie grazie a 350mila operatori al lavoro da nord a sud dell’Italia”.