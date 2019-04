Diocesi: Trento, domani l’incontro “Clandestino! Storie e percorsi di genti in movimento”

All’interno del dibattito sul delicato tema dell’immigrazione, l’arcidiocesi di Trento propone domani, martedì 9 aprile, alle ore 17.30 presso l’aula magna del Seminario diocesano di Trento (corso 3 novembre) l’incontro dal titolo “Clandestino! Storie e percorsi di genti in movimento”.

Interverrà Giacomo Zandonini, giornalista freelance, milanese di nascita ma trentino d’adozione, esperto di migrazioni, traffico di esseri umani, politica e società nel Mediterraneo e nel Sahel, collaboratore di testate nazionali e internazionali.

Il confronto è promosso dall’Area testimonianza e impegno sociale della diocesi e in particolare dalla Pastorale Migrantes. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di ritornare alle storie, ai volti e ai percorsi di quanti oggi fuggono dal proprio Paese. La conoscenza approfondita delle cause di alcuni fenomeni migratori è, infatti, uno degli strumenti migliori per attuare quanto Papa Francesco indicò in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato del 2018: ‘Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.