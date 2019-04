Diocesi: Sassari, al via il Laboratorio di formazione socio-politica per “una cittadinanza inclusiva e plurale” e “un nuovo umanesimo dell’incontro”

Stasera, con inizio alle ore 18.30, presso l’arcivescovado di Sassari (corso Margherita di Savoia, 53) si terrà il primo incontro del Laboratorio di formazione socio-politica “Artefici di una cittadinanza inclusiva e plurale per un nuovo umanesimo dell’incontro” promosso dalla Fondazione “Accademia Casa di popoli, culture e religioni – Nuovo umanesimo dell’incontro” e dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

Nel corso dell’incontro l’arcivescovo, mons. Gian Franco Saba, presenterà il programma del laboratorio che proseguirà con altri due appuntamenti.

“L’iniziativa – spiega una nota – è rivolta in particolare a studenti, amministratori, operatori e professionisti del bene pubblico, ‘artefici di una cittadinanza inclusiva e plurale’, nello spirito proprio della missionarietà laicale”.