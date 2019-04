Diocesi: Andria, l’11 aprile si presentano i lavori di ristrutturazione del Museo “San Riccardo” che sarà riaperto dopo Pasqua

Verranno presentati giovedì 11 aprile, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 17, i lavori di ristrutturazione del Museo diocesano “San Riccardo” di Andria che sarà restituito alla comunità ecclesiale e alla cittadinanza per un’ampia fruizione delle opere d’arte che custodisce. Il Museo sarà ufficialmente riaperto al pubblico il prossimo 23 aprile con una cerimonia di inaugurazione alla quale interverrà anche mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.

Alla conferenza stampa di presentazione con il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, saranno presenti don Giannicola Agresti, direttore del Museo, Pasquale Losito, incaricato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici, e Francesco Brudaglio, direttore dei lavori di ristrutturazione.

“Il museo ‘San Riccardo’ della diocesi di Andria – spiega mons. Mansi – è la testimonianza del vissuto ecclesiale; testimonia, visibilmente, il cammino fatto lungo i secoli dalla comunità nella liturgia, nella catechesi, nella carità e nella cultura”. “Nasce dall’intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico, per una maggiore custodia, promozione e fruizione”, prosegue il vescovo, sottolineando che “il museo assolve, anche, ad una funzione pastorale perché attraverso le opere d’arte desidera comunicare il sacro, il bello, le radici”. “Espressione della memoria storica, permette di riscoprire il cammino di fede attraverso le opere delle varie generazioni”, prosegue mons. Mansi, evidenziando che “le opere d’arte rivelano la capacità creativa di artisti, che hanno saputo segnare il proprio senso religioso e la devozione della comunità cristiana”.