Detenuti: Uer e Società San Vincenzo De Paoli, giovedì a Roma l’incontro “Il carcere e la speranza: un percorso di vita nuova”

“Il cammino di ogni essere umano, a volte, può conoscere momenti di caduta e di errore. Tutti possono sbagliare. Ma tutti hanno il diritto di essere aiutati ed accolti, per cominciare una vita nuova e tornare a dare il proprio contributo alla società”. Di questi temi si parlerà giovedì 11 aprile 2019, alle 14.30, all’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190) nell’incontro “Il carcere e la speranza: un percorso di vita nuova” organizzato dall’Ufficio formazione integrale dello stesso ateneo in collaborazione con la Società di San Vincenzo De Paoli.

Dopo il saluto di padre Gonzalo Monzon, direttore dell’Ufficio formazione integrale dell’Università europea di Roma (Uer) , interverranno Antonio Gianfico, presidente nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, e Claudio Messina, delegato nazionale per le carceri della Società di San Vincenzo De Paoli. Verrà presentata anche la testimonianza della vittima di malagiustizia Roberto Giannoni, che ha conosciuto il carcere da innocente. Trarrà le conclusioni Carlo Climati, direttore del Laboratorio “Non sei un nemico!” dell’Università europea di Roma.

“Povertà tra le povertà – afferma Gianfico – il carcere rappresenta un impegno di carità tra i più difficili e coinvolgenti”. “L’aiuto dei volontari – prosegue il presidente – non si riduce ad una visita fine a se stessa, ma coinvolge il detenuto in un percorso di recupero e prevenzione. Ed è questo che offre la Società di San Vincenzo De Paoli: non solo un sostegno materiale, ma soprattutto attenzione umana, amicizia, aiuto a redimersi, a ritrovare se stesso e un giusto ruolo nella società”. L’Associazione si preoccupa anche della cura delle famiglie che hanno congiunti in carcere, accompagnandole in un cammino di educazione alla legalità per scongiurare il fatto che i figli possano ricadere negli stessi errori dei propri genitori.

Nell’occasione verrà anche presentato il Premio Carlo Castelli per la solidarietà, concorso letterario riservato ai reclusi delle carceri italiane, organizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il patrocinio di Camera e Senato.