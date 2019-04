Brexit: settimana decisiva tra Westminster e il Consiglio europeo. I titoli dei giornali inglesi

(Londra) “Il partito laburista si aspetta nuove trattative mentre incombe il termine ultimo sul Brexit”. È dedicato a un altro possibile appuntamento tra la premier britannica Theresa May e il suo oppositore laburista Jeremy Corbyn il titolo di apertura del sito dell’emittente britannica Bbc. Alcune prime pagine dei quotidiani rilanciano l’appello video che il primo ministro ha diffuso, via Twitter, ieri pomeriggio. La premier si è rivolta alla nazione dicendo di sperare che Corbyn appoggi, in parlamento, l’accordo che ha firmato con la Ue lo scorso novembre. “Un possibile patto con Corbyn è l’unico modo di salvare il Brexit”, titola il quotidiano “Independent”. Il tabloid “Daily Express” parla dell’ultima possibilità di evitare il baratro del “no deal”, l’uscita senza accordo dalla Ue, venerdì prossimo. Se le trattative produrranno novità – spiegano diversi quotidiani – Theresa May potrebbe convincere i suoi colleghi europei, al summit di mercoledì 10 aprile a Bruxelles, a concederle l’estensione del Brexit fino al 30 giugno. Il quotidiano “Guardian” avverte che una svolta positiva con Corbyn è improbabile, considerata l’opposizione di tanti Tory. Tutti i giornali ricordano poi che oggi potrebbe essere approvata la cosiddetta legge “Letwin-Cooper” che costringerebbe Theresa May a fermare il Brexit, almeno per il momento, e impegnarsi a dire quanto lunga sarà l’estensione che intende chiedere alla Ue.