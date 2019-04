Austria: Settimana santa e Pasqua, on line tutte le celebrazioni di parrocchie e diocesi

Coloro che cercheranno indicazioni su servizi liturgici in Austria nel corso dell’ultima settimana di Quaresima e della Settimana santa, potranno farlo in tempo reale on line su smartphone a partire dalla applicazione della Chiesa cattolica austriaca “Glauben-Leben” (Credere-Vivere) o sul sito ufficiale www.katholisch.at. Saranno messi in rete oltre 15mila servizi liturgici principali, ma attraverso una serie di filtri e di specifiche, come “benedizione delle Palme” o “celebrazioni pasquali” si arriva a circa 65mila appuntamenti possibili distribuiti tra tutte le arcidiocesi e diocesi austriache, parrocchie e chiese di istituzioni religiose. Si ha un record di oltre 4.600 servizi quotidiani nelle prossime due settimane. Oltre all’ubicazione, al filtro e alla funzione di ricerca, l’app offre la possibilità di trasferire singoli servizi sullo smartphone nel proprio diario, nonché una funzione di navigazione e il contatto con la rispettiva parrocchia. L’applicazione continua a offrire le informazioni classiche già attive, come i santi del giorno, le letture delle Ore e il Vangelo quotidiano. Disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, il servizio è stato ideato e implementato un anno e mezzo fa come progetto di cooperazione delle diocesi austriache; circa l’80 per cento delle diocesi e quindi anche delle parrocchie e dei servizi ecclesiastici in tutta l’Austria sono presenti nell’app anche al di là dei tempi forti di Natale e Pasqua.

Con questa innovazione per la Pasqua 2019 ci si avvicina all’obiettivo previsto di registrare e rendere fruibili tutti i servizi dell’anno liturgico su scala nazionale.