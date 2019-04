Diocesi: Venezia, domenica torna “Santi di gioia”, la festa dei preadolescenti con il patriarca Francesco Moraglia

“Santi di gioia” è il motto che accompagna e scandirà l’intera giornata di domenica 7 aprile 2019 quando è prevista, presso il PalaTurismo in Piazza Brescia a Jesolo Lido, la nuova edizione della festa diocesana dei preadolescenti – dagli 11 ai 14 anni, 2400 le presenze previste – e a cui parteciperà il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. L’appuntamento viene proposto dal 2003 dal coordinamento della diocesi di Venezia della Pastorale dei ragazzi e ha assunto nel tempo diverse forme: le “feste” si sono, infatti, alternate ai pellegrinaggi (a Roma nel 2007 e 2013, ad Assisi negli anni 2010, 2015 e 2018). “Vivere nel quotidiano la santità a misura di ragazzo è il senso della festa – spiegano gli organizzatori -, seguendo le indicazioni di Papa Francesco contenute nell’esortazione apostolica ‘Gaudete et exsultate’. Abbiamo così voluto proporre una festa che permetta di cogliere come poter vivere concretamente e con gioia la santità nell’avventura grande che è la vita dei nostri amici preadolescenti. All’inizio della giornata, alle ore 9.45, dopo il momento dell’accoglienza, sarà celebrata la S. Messa presieduta dal patriarca. A seguire, vi saranno delle testimonianze mentre, alle 12.30, è previsto il pranzo al sacco e poi ci sarà il trasferimento in spiaggia per giochi e animazioni varie. Intorno alle 15.30 si ritornerà, infine, al coperto del PalaTurismo per il momento conclusivo, la sintesi e le “consegne” della festa.