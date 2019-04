Diocesi: Velletri, oggi la Festa del pane con 750 bambini che ricevono quest’anno la Prima Comunione

Si svolgerà oggi, dalle 15, nel Centro di spiritualità Santa Maria dell’Acero a Velletri (Rm) la Festa del pane promossa dall’Ufficio catechistico della diocesi di Velletri-Segni. “Pane e vita: è festa!” è lo slogan di un appuntamento dedicato ai bambini che nel 2019 celebrano il sacramento della Prima Comunione. Don Daniele Valenzi è direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. “Questa proposta ha una duplice finalità: fare festa e catechesi insieme ai ragazzi e allo stesso tempo aiutarli a comprendere che l’amicizia che stanno stringendo con Gesù è un’esperienza che condividono con molti altri ragazzi – spiega al Sir –. Riescono così per la prima volta a Percepire il respiro della Chiesa diocesana e a sentirsi parte di una comunione più grande”. Nella prima fase della festa i ragazzi, divisi in gruppi, attraversano diversi stand in cui sperimentano l’amicizia attraverso la creatività, il ballo, lo sport, il gioco e anche la preghiera, in un angolo dedicato all’incontro con Dio. In un secondo momento, ci si riunisce per una catechesi sulla parola ‘adorazione’ e un momento di adorazione eucaristica, in cui la preghiera fatta con le parole e a misura dei piccoli dice il loro desiderio di incontrare Gesù. “Si tratta di un’esperienza consolidata per la nostra diocesi, a cui le parrocchie rispondono in massa e con entusiasmo. Quest’anno sono attesi addirittura 750 ragazzi, a cui si aggiungono catechisti ed educatori” conclude don Daniele Valenzi.