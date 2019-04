Diocesi: Udine, domenica le festa dei ragazzi con mons. Mazzocato

Sono un migliaio le persone che domenica 7 aprile si sono date appuntamento per la tradizionale festa diocesana dei ragazzi che, a partire dalle 9, animerà il villaggio “Bella Italia” di Lignano Pineta. L’evento, promosso dalla diocesi di Udine, chiude la “MagicAvventura 2018-2019”, il percorso di catechesi animata proposto dalla pastorale giovanile diocesana di Udine. A partecipare all’iniziativa saranno, infatti, i ragazzi che frequentano i gruppi catechistici e gli oratori delle parrocchie friulane, dalla quinta elementare fino alla terza media. Tante le attività in cui si articolerà la giornata e non mancherà l’incontro con l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, che presiederà la Santa Messa delle 10.30 Il tema dell’evento è “Jubilia, l’isola della vera felicità” che, spiegano i promotori in una nota della diocesi diffusa oggi, “rimanda naturalmente alla simbologia proposta dalla Pastorale giovanile per l’ambientazione della ‘MagicAvventura»’ ‘Jubilia’, infatti, è il nome di un’isola speciale che simboleggia la beatitudine eterna e la Chiesa viene rappresentata da una barca su cui tutti possono salire e trovare il proprio posto. Sei le parole chiave – missione, accoglienza, gioia, servizio, dono, comunione – per gli altrettanti ‘attracchi’ del percorso”. “Durante l’anno – conclude la nota -, tappa dopo tappa, i ragazzi sono stati infatti accompagnati lungo un cammino di crescita nella fede, fino all’evento ecclesiale costituito, appunto, dalla Festa di Lignano”.