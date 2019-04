Diocesi: Sessa Aurunca, dedicata a “La Corruzione” la prima edizione de “I Dialoghi del Pronao”

Sarà dedicata a “La Corruzione” la prima edizione de “I Dialoghi del Pronao”, in programma il 12 e 13 aprile prossimi nella stupenda cornice della città di Sessa Aurunca. Tra le presenze previste quelle Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, Peppe Servillo, cantante e sceneggiatore, Alfredo Rapetti, paroliere e pittore, Marco Damilano, direttore de “L’Espresso”, Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra popolare italiana. A Raffaele Cantone, presidente dell’’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sarà conferito il Premio Tommaso Moro. Ispirata e patrocinata dalla diocesi di Sessa Aurunca, “I Dialoghi del Pronao” è un’associazione senza fine di lucro, “nata – spiega una nota – per promuovere la cultura, che caratterizza il cammino dell’uomo e la Buona notizia di Cristo, rivelazione di una novità di senso che offre pienezza ad ogni vita, nel quotidiano, non cornice ma tema del vissuto sociale ed ecclesiale. Essa si fonda su principi etico-morali e culturali, in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà e sulla centralità della persona”.

Tra le finalità quelle di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, di promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.