Diocesi: Ragusa, il 9 aprile il dialogo tra un teologo e un imam per gli 800 anni dall’incontro tra san Francesco e il Sultano

Cristiani e musulmani insieme a Ragusa nell’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano d’Egitto. Si intitola “Il cerchio della fraternità” l’iniziativa della Cattedra di Dialogo tra le culture della diocesi di Ragusa che si tiene martedì 9 aprile, nel salone della chiesa di San Giuliano Eymard, a Ragusa, dalle 19. Ad animare il confronto saranno due personaggi di grande rilievo: il teologo don Gianni Colzani, docente emerito dell’Università Urbaniana di Roma, e l’imam di Agrigento, Abd al Hady Dispoto, responsabile della Comunità religiosa islamica italiana in Sicilia. Introdurrà i lavori don Salvatore Converso, vice direttore della Cattedra. Moderatrice sarà Mariagrazia Licitra, docente della Scuola teologica di base di Ragusa. Saranno presenti imam e rappresentanti delle comunità islamiche del territorio ibleo, tra cui Comiso, Modica e Scicli. “La tavola rotonda – spiegano gli organizzatori – non intende mirare ad un confronto di carattere teologico su contenuti specifici della propria fede, quanto assurgere a simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano”.