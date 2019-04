Diocesi: Perugia, giornata di formazione per animatori e educatori dei “Gr.Est.”

“Riconoscere e restituire ai giovani la fiducia di essere protagonisti del servizio di animatori dei ‘Gr.Est.’, i ‘Gruppi Estivi’ per bambini promossi dagli Oratori parrocchiali, è l’obiettivo dell’imminente giornata diocesana di formazione”. Lo sottolinea don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini, alla vigilia dell’annuale giornata formativa per animatori, educatori, coordinatori, sacerdoti e responsabili dei “Gr.Est.”, in programma domani, domenica 7 aprile, nel Centro Congressi “A. Capitini” di Perugia. “Nei “Gr.Est.” – commenta il sacerdote – i ragazzi animatori ogni anno si donano con entusiasmo e grande senso di responsabilità, segno evidente di una gioventù bella, attiva, che ama ancora mettersi in gioco sporcandosi le mani in prima persona”. All’iniziativa parteciperanno 400 animatori dei “Gr.Est” perugini impegnati in estate nel servizio a oltre 4.000 bambini. La giornata culminerà con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. La giornata, promossa dal Coordinamento Oratori Perugini insieme con la Pastorale giovanile diocesana e con l’Anspi, l’Associazione nazionale San Paolo Italia, è anche rivolta a quanti animano e coordinano i “Gr.Est.” parrocchiali in tutta l’Umbria. Proprio l’Anspi offrirà domenica diversi momenti laboratoriali e di scambio, rivolgendo la sua esperienza formativa agli animatori sul linguaggio teatrale come veicolo di trasmissione di valori e messaggi positivi. Inoltre sarà fornito un sussidio ispirato alla storia “L’Isola che c’è” e poi cartone animato Disney Peter Pan.