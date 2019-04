Azione cattolica: Roma, al via i Progetti formativi personalizzati con budget educativico

Buone pratiche e progetti che possono ampliare le opportunità dei ragazzi. Si chiama “Pfp, Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi”: ha una durata di 4 anni, conta 48 partner su 9 regioni e 11 province italiane coinvolte ed è destinato a circa 100 classi per un totale di 2000 adolescenti. È un progetto selezionato dall’Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, all’interno del “Bando Adolescenza”. Il progetto sarà presentato a Roma, giovedì 11 aprile, alle 10.30, nella “Sala Barelli” della Domus Mariae, in via Aurelia 481. Intervengono: Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana; Angelo Moretti, coordinatore nazionale del Progetto Pfp; Angelo Righetti, direttore scientifico del Progetto Pfp; Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”. Col budget educativo (600 euro l’anno per ognuno, gestiti dalla scuola in accordo con i ragazzi e le famiglie) si intende dare ai ragazzi e ai loro gruppi-classe la libertà di scegliersi una nuova opportunità, un percorso alternativo, integrato con il piano educativo scolastico.