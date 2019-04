“A Sua Immagine”: il ricordo del terremoto de L’Aquila del 2009, il commento al Vangelo con mons. Zuppi e focus sulla riconciliazione

Attraverso la storia di Simona si ricorda il terremoto de L’Aquila a 10 anni dalla tragedia; ancora, il commento del Vangelo con mons. Matteo maria Zuppi e la puntata talk domenicale sul tema della riconciliazione in Quaresima con padre Giuseppe Buffon e suor Elena Bosetti. Sono i principali temi delle due puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, oggi, sabato 6 e, domani, domenica 7 aprile. Il programma di informazione religiosa e culturale è promosso dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con Lorena Bianchetti alla conduzione. Oggi, alle 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” con la conduttrice Lorena Bianchetti ci sarà Simona, sopravvissuta al crollo della sua abitazione a L’Aquila, nel violento sisma che nel 2009 ha causato la morte di oltre 300 persone. Nelle sue parole il racconto di una tragedia ma anche di una rinascita: “Il terremoto non insegna, perché non è una scuola, ma è una opportunità da dove ripartire”. Alle 16.15 linea a “Le Ragioni della speranza” per il commento al Vangelo della domenica con mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che incontrerà Osvaldo, ex detenuto tornato libero dopo 21 anni di pena; oggi l’uomo, aiutato dalla fede, da volontari e amici, presta servizio presso la Casa della Carità di Corticella. “Riconciliarsi” è il titolo della puntata di domani, alle 10.30 su Rai Uno. Interverranno lo storico padre Giuseppe Buffon e la biblista suor Elena Bosetti. Molte le storie e le testimonianze durante la puntata: da Riccardo, un tempo portavoce di politici e oggi responsabile della comunicazione di Fratel Biagio Conte, a Santa Scorese, vittima di femminicidio a 23 anni che ha perdonato il suo assassino. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Messa sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dalla Chiesa Sannt’Antonio di Padova a Campobasso, per la regia tv di Michele Totaro e il commento Elena Bolasco. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per approfondimenti sul programma è possibile collegarsi con il sito Raiplay.it o il portale informativo della Chiesa Cattolica Italiana CEInews.it.