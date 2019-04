Spagna: Madrid, un libretto presenta i riti della Settimana Santa. Card. Osoro, “lascia entrare il Signore nella tua vita”

“Il Signore desidera entrare nella nostra vita, non importa com’è la tua casa, tu lascialo entrare e vedrai ala differenza per la tua vita”. Lo scrive l’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, nella presentazione al libretto della Settimana Santa, edito dalla diocesi di Madrid. Nella pubblicazione si trovano gli orari delle celebrazioni liturgiche nelle varie parrocchie dell’arcidiocesi di Madrid e in particolare nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena. Si trovano, inoltre, gli orari delle processioni organizzate a livello diocesano, con una particolare attenzione alle immagini che saranno portate in processione.

I libretti saranno distribuiti a partire dalla prossima settimana nella cattedrale, nelle parrocchie e negli uffici turistici. Il materiale è disponibile nella pagina web della Settimana Santa (semanasanta.archimadrid.com). Scrive ancora il cardinale Osoro che la passione e la morte di Gesù, di cui leggiamo il racconto in questi giorni, sono “il dono incondizionato per amore a tutti gli uomini, e celebriamo con una grange gioia la sua resurrezione, il suo trionfo che è anche il nostro”.