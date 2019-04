Spagna: Cee, chiesto alla Santa Sede un mandato speciale per un decreto generale sui processi in materia di abusi ai danni di minori

Una sollecitazione alla Santa Sede per un mandato speciale per promulgare un decreto generale, per tutta la Spagna, sui processi in materia di abusi sessuali ai danni di minori. La sollecitazione, proposta dalla Commissione creata ad hoc per l’attuazione dei protocolli in caso di abusi su minori, è stata approvata durante l’Assemblea plenaria di primavera della Conferenza episcopale spagnola (Cee), che si è riunita a Madrid, dal 1° aprile ad oggi. L’Assemblea ha dato anche l’ok alla elaborazione, da parte della stessa Commissione, di un Direttorio con orientamenti precisi per la prevenzione degli abusi per la prevenzione degli abusi e accompagnamento pastorale delle vittime.

L’iter prevede ora di ricevere il mandato sollecitato alla Santa Sede di elaborazione del decreto generale, la sua approvazione da parte dell’Assemblea plenaria e il suo successivo riconoscimento da parte della Santa Sede.

Dall’inizio delle attività dela Conferenza episcopale spagnola, 52 anni fa, questo sarebbe il sesto decreto generale.