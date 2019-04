Spagna: Cee, approvati i nuovi Statuti e il Piano di formazione per i Seminari

L’Assemblea plenaria di primavera della Conferenza episcopale spagnola (Cee), che si è riunita a Madrid, dal 1° aprile ad oggi., ha approvato due documenti importanti. Il primo riguarda la modifica degli Statuto della stessa Cee. Questo lavoro, finalmente approvato, è stato realizzato da una Commissione creata appositamente che ha elaborato un documento base con proposte e orientamenti per la redazione di una bozza degli Statuti. Tra le proposte, è prevista la creazione di un Comitato speciale per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, al fine di rendere tutti i luoghi ecclesiali sicuri per queste categorie di persone. Questi Statuti saranno inviati alla Santa Sede per il loro riconoscimento.

Si è dato il via libera anche al Piano di formazione per i Seminari maggiori di Spagna, che si è sviluppato a partire della Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales, approvata dalla Congregazione per il clero della santa Sede. Il Piano di formazione riguarda, tra l’altro, la preparazione dei formatori, la ristrutturazione dei Seminari spagnoli e una rivitalizzazione e un rinnovamento della formazione permanente del clero.