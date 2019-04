Rinnovamento nello Spirito: mons. Fischella, “A Gesù il potere di salvare, all’uomo la gioia di servire”

(da Rimini) “È necessario credere nella forza dello Spirito Santo che continua ancora oggi a chiamare e a creare discepoli di Gesù capaci di far rinascere l’amore per Dio che vuole dare la vita eterna a coloro che credono nel nome di Gesù”: così mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ha salutato oggi la 42ª Convocazione nazionale dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) che ha per tema “Oggi per questa casa è venuta la salvezza. A Gesù il potere di salvare, all’uomo la gioia di servire”. In un messaggio indirizzato a Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS e a tutto il movimento (1.900 gruppi e comunità sparse in Italia con più di 200 mila aderenti), mons. Fisichella ricorda che “la conversione è opera dello Spirito Santo per questo è necessario ravvivarne la presenza invocandolo ogni volta che ci si prepara ad una azione di evangelizzazione. Sono sicuro – conclude il messaggio – che unendo efficacemente annuncio e testimonianza, anche questa Convocazione sarà occasione di crescita” a favore della nuova evangelizzazione. Presso i padiglioni della fiera della città romagnola sono arrivate oltre 15mila persone.