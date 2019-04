Rinnovamento nello Spirito: card. Farrell, “siate sempre agenti di misericordia e di comunione con tutti”

(da Rimini) Un incoraggiamento a proseguire “nel cammino da quale sorgono tanti frutti di conversione, santità e servizio” è arrivato oggi al RnS dal card. Kevin Farrell, prefetto del dicastero per i laici, famiglia e vita. Nel suo messaggio, inviato alla 42ª Convocazione nazionale (Rimini, 5-7 aprile) dei Gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) sul tema “Oggi per questa casa è venuta la salvezza. A Gesù il potere di salvare, all’uomo la gioia di servire”, il porporato esorta gli aderenti al RnS ad “essere sempre agenti di misericordia e di comunione con tutti, facendo dei vostri gruppi e comunità la casa dove il Signore si compiace di dimorare e di operare la sua potente salvezza: noi crediamo , infatti, che il suo nome ancora oggi converte, consola, libera, guarisce ed è per ogni uomo”. Il card. Farrell esorta il RnS ad “accogliere e valorizzare il servizio di coordinamento offerto da Charis”, il nuovo organismo di servizio internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico voluto espressamente da Papa Francesco perché le organizzazioni carismatiche cattoliche facessero capo ad una sola organizzazione e che sarà attivo dalla Pentecoste di questo anno. Presso i padiglioni della fiera della città romagnola sono arrivate oltre 15mila persone.