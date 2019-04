Quaresima: Caritas Frosinone, domani raccolta nei supermercati, domenica colletta nelle parrocchie

“Vivere la Quaresima anche con gesti di carità e condivisione”. È l’invito che rivolge alla comunità ecclesiale la Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, che, come ogni anno, promuove due appuntamenti. Il primo sarà domani: durante l’intera giornata, presso i supermercati aderenti, si potranno donare generi alimentari e prodotti per l’igiene personale ai volontari Caritas (riconoscibili dalla scritta sulla pettorina): quanto raccolto sarà distribuito alle famiglie in difficoltà che si rivolgono alle parrocchie e ai Centri di ascolto. Per informazioni o rendersi disponibili come volontari, la Caritas diocesana invita a telefonare allo 0775.839388.

Domenica 7 aprile, nelle parrocchie, ci sarà la colletta della “Domenica di Fraternità”, promossa sempre dalla Caritas diocesana: il ricavato, servirà a sostenere gli interventi dei Centri di ascolto.