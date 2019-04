Papa Francesco ha affidato quest’anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell’Associazione “Slaves no more”. Lo ha dichiarato Alessandro Gisotti, direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa sede. “Al centro delle meditazioni – ha sottolineato Gisotti – la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani”.