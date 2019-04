Fondazione Cariplo: Guzzetti (presidente), “rafforzare le nostre comunità con lo stile della solidarietà”. 160 milioni l’anno di interventi sociali

Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo

(Milano) “Siamo in un’epoca di globalizzazione, il pianeta è diventato un villaggio: viviamo cambiamenti profondi che tante volte ci spiazzano, ci intimoriscono. Ebbene, la comunità è il luogo, il territorio, l’ambiente in cui viviamo, in cui creiamo relazioni, in cui crescono i nostri giovani. Abbiamo bisogno di rafforzare le nostre comunità con lo stile della solidarietà per migliorare gli standard di vita, per sentirci sicuri, pur mantenendo i nostri orizzonti aperti al mondo”. Giuseppe Guzzetti, lombardo di Turate (Como), classe 1934, presidente e “volto” della Fondazione Cariplo, lascerà l’incarico ricoperto per 22 anni il prossimo maggio. Intervistato dal Sir, racconta questa lunga fase del suo impegno pubblico, dopo essere stato presidente della Regione Lombardia e senatore della Repubblica. Lunedì 8 aprile, al Teatro alla Scala di Milano, è in programma una kermesse (diretta streaming dalle ore 10.30 su http://fondazionecariplo.it) che chiuderà il mandato degli organi direttivi attualmente in carica. “Futuro (per il) Prossimo” il titolo della manifestazione.

Solo nell’arco degli ultimi sei anni, la durata dell’attuale mandato, la Fondazione Cariplo, che ha un patrimonio di 7 miliardi di euro, “ha donato quasi un miliardo di euro – la cifra esatta ammonta a 969.902.600 euro – per la realizzazione di 6.714 progetti di utilità sociale”; un “impegno filantropico che ogni anno ha visto coinvolta la Fondazione, mediamente, in 1.119 iniziative a cui sono stati destinati 161 milioni di euro”. Si tratta di progetti che hanno interessato il settore ambientale, l’ambito culturale, la ricerca scientifica, il campo sociale, le povertà, il problema-casa. A queste iniziative “si aggiungono 219 progetti realizzati insieme alle Fondazioni di Comunità che operano in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con un impegno economico di 124 milioni di euro”.