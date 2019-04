Festival Biblico: Vicenza, presentata stamattina la 15ª edizione. “Polis” il tema della kermesse che si terrà dal 2 al 26 maggio

È stata presentata questa mattina a Vicenza in conferenza stampa la 15ª edizione del Festival Biblico – il festival culturale promosso dalla diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo – che si svolgerà dal 2 al 26 maggio 2019 e che avrà come tema “Polis”.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 2 maggio a Vicenza, il Festival prenderà il via a Verona e Vittorio Veneto (3-5 maggio), per poi spostarsi a Padova e in provincia di Verona (10-12 maggio), fare tappa a Rovigo (17-19 maggio) e in provincia di Vicenza e Padova (15-21 maggio), e tornare, infine, come di consueto nella sua settimana conclusiva, nella città di Vicenza (20-26 maggio). “Della Polis, dei cittadini” è il titolo della serata di apertura di giovedì 2 maggio, che sarà quest’anno affidata alla parole di mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo metropolita della diocesi di Campobasso-Bojano, e di Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3. L’appuntamento di chiusura regionale di domenica 26 maggio – che si svolgerà sempre a Vicenza nella piazza antistante la Chiesa di San Lorenzo – avrà come titolo “Geometrie dello Spirito” e vedrà ospiti il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e l’antropologo e architetto Franco La Cecla. Tra gli ospiti più attesi di quest’anno, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, don Dante Carraro di Medici con l’Africa Cuamm, lo scultore giapponese Etsuro Sotoo, il medico congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace nel 2018, mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme.

Le tre prospettive indagate nel programma biblica e teologica, antropologica e dell’abitare, socio-culturale e politica, ma saranno come di consueto molteplici gli approcci e i linguaggi utilizzati per indagare le tre prospettive al centro della riflessione di quest’anno dedicata al tema della polis: biblica e teologica, antropologica e dell’abitare, socio-culturale e politica.