Elezioni europee: predisposto dal Parlamento sito web che ospiterà i risultati del voto del 26 maggio

È già pronto il sito web che durante la notte elettorale del 26 maggio raccoglierà in tempo reale i risultati complessivi delle elezioni europee. A darne notizia oggi l’Ufficio stampa del Parlamento europeo. Su www.elezioni-europee.eu predisposto nelle lingue ufficiali dell’Ue, sono già accessibili i risultati delle elezioni passate: la composizione di tutti i parlamenti europei dal 1984, la ripartizione per partiti nazionali e gruppi politici dal 1979 e tutti i risultati a livello nazionale dal 2009, oltre ad alcune analisi e approfondimenti. Il sito spiega anche “come”, “perché”, “per che cosa” si voterà, come funziona il Parlamento e il sistema elettorale che porterà alla scelta dei 705 componenti che siederanno in emiciclo dal 2019 al 2024. Dopo le elezioni, sul sito ci saranno i risultati finali ma anche le disaggregazioni nazionali, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità nazionali. Disponibili anche i link ai gruppi e ai partiti politici oggi presenti nell’emiciclo, e il rimando alle diverse istituzioni dell’Ue. Si può misurare la propria conoscenza dell’Ue partecipando a un quiz interattivo, ma anche confrontare i dati tra le diverse elezioni; si potranno esplorare possibili coalizioni parlamentari con il calcolatore di maggioranza una volta che le prime proiezioni ufficiali saranno disponibili il 26 maggio.