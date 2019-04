Economia: Istat, “nonostante alcuni segnali positivi” permane in Italia “una fase di debolezza”

“Nonostante alcuni segnali positivi, i dati congiunturali descrivono complessivamente una fase di debolezza dell’economia italiana”. Lo comunica oggi l’Istat nella sua “Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana” evidenziando che in Italia “a marzo, è proseguito il deterioramento della fiducia dei consumatori che ha interessato tutte le componenti”. “Il clima economico e le prospettive future – prosegue la nota – hanno registrato il calo più marcato mentre le attese sulla disoccupazione sono in peggioramento dopo il segnale positivo del mese precedente. Nello stesso mese, la fiducia delle imprese nel complesso è tornata a migliorare anche se nel settore manifatturiero permangono incertezze”.

“L’indicatore anticipatore – evidenzia l’Istat – ha segnato una flessione di intensità ridotta rispetto a febbraio, suggerendo un possibile cambiamento rispetto alla fase di contrazione dei livelli di attività economica manifestatasi negli scorsi mesi”.

A livello globale, “le prospettive dell’economia mondiale restano caratterizzate dalla presenza di rischi al ribasso. Il processo di Brexit è rimasto incompiuto; i negoziati tra Stati Uniti e Cina sono ancora in corso e non si può escludere l’implementazione di nuove misure protezionistiche con ulteriori ricadute negative sul commercio mondiale”.

Per quanto riguarda il nostro Paese, “l’indice della produzione industriale è tornato a mostrare segnali di vivacità, in presenza di un miglioramento degli ordinativi”. “Prosegue la fase di stabilità sul mercato del lavoro ma torna ad aumentare la disoccupazione. Il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici si è ridotto e il miglioramento dei consumi è stato raggiunto attraverso un’ulteriore flessione della propensione al risparmio”, aggiunge l’Istat, sottolineando che “in un contesto europeo di decelerazione dell’inflazione, permane il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia”.