Diocesi: Tivoli, fino a domenica missione popolare nella parrocchia di San Silvestro a Villa Adriana

Si svolge fino a domenica 7 aprile una missione popolare nella parrocchia di San Silvestro Papa a Villa Adriana a Tivoli (Rm). Si tratta della prima esperienza del genere per la comunità locale, che in queste settimane viene accompagnata dallo slogan “Ecco, sto alla porta e busso”, da un versetto dell’Apocalisse. Trenta missionari, tra frati, suore e laici, sono presenti dal 28 marzo nel territorio della parrocchia per attività di evangelizzazione con persone di ogni età e incontri con famiglie, malati, scuole e associazioni. Il mandato missionario è stato ricevuto domenica scorsa durante la messa presieduta dal vescovo di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani. “L’ispirazione è nata nel 2015, dopo un pellegrinaggio a Santiago con alcuni giovani della parrocchia – afferma il parroco di San Silvestro, don Luca Rocchi – Con i frati minori francescani della provincia di San Bonaventura di Lazio e Abruzzo è iniziato poi il confronto su obiettivi, contenuti, modalità e tempi”. In queste settimane, ogni giorno in chiesa c’è adorazione eucaristica continuata. Una veglia di preghiera ha posto al centro il tema della missione. Dopo la catechesi di primo annuncio dal titolo “Calling all stations” tenuta mercoledì sera, questa sera è in programma una Via Crucis per le strade del quartiere, mentre la messa conclusiva verrà celebrata alle 11.30 di domenica . “La missione è un’esperienza pastorale straordinaria – aggiunge il parroco –. Impariamo a sperare, cogliendo e sostenendo l’azione feconda di vita dello Spirito”.