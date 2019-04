Diocesi: Tivoli, domani un convegno sul fine vita promosso dal Consultorio familiare

“End of life care. Cure di fine vita durante gli ultimi giorni e le ultime ore” è il titolo di un convegno in programma sabato 6 aprile dalle 9,30 nella sala Giovanni Paolo II della parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia (Rm). L’evento è organizzato dal Consultorio “Familiaris consortio” della diocesi di Tivoli, in collaborazione con gli uffici di pastorale familiare e della salute. “Nel nostro territorio si parla poco di cosa fare nelle ultime ore di vita del malato – spiega al Sir il direttore del Consultorio, Ciro Sanseverino –. A novembre abbiamo promosso un primo appuntamento per gli operatori sanitari. Questa volta ci rivolgiamo a operatori pastorali e ministri straordinari dell’Eucarestia, che svolgono un servizio con malati terminali e loro familiari”. Dopo una presentazione generale, a cura dell’oncologo e oncopsicologo Giuseppe Giovinazzo, Marco Lora dell’Ufficio di pastorale della salute della Cei parlerà di sollievo della sofferenza come alternativa ad accanimento terapeutico ed eutanasia. La presidente del Comitato di bioetica del Fatebenefratelli, Maria Teresa Iannone, interverrà invece sulla legge sul biotestamento. “Vogliamo dare ai nostri operatori elementi per stare affianco i malati secondo una visione cristiana, che rifiuta l’eutanasia come l’accanimento – prosegue Sanseverino –. Senza sostituirci alle istituzioni, vogliamo aiutare anche le loro famiglie, a cui già come Consultorio offriamo un sostegno specialistico su come accompagnare i propri cari”.