Diocesi: Lecce, nella chiesa di Sant’Irene la Passione secondo Giovanni composta da mons. Frisina

Si svolgerà domani, sabato 6 aprile, alle 20.30 nella chiesa di Sant’Irene il concerto sacro della Passione secondo Giovanni del compositore mons. Marco Frisina. Due diversi gruppi corali interpretano da una parte soldati e guardie e dall’altra giudei e sommi sacerdoti. Inoltre, richiamando il tipo della passione oratoriale, saranno introdotti all’interno della passione altri brani dello stesso compositore per offrire delle pause meditative nello svolgimento della narrazione. Si cimenteranno nell’intonazione dei recitativi alcuni sacerdoti della diocesi: don Matia Murra nel ruolo dell’evangelista; il diacono don Gabriele Morello nel ruolo di Gesù; don Andrea Gelardo nel ruolo di Pietro, Pilato e degli altri personaggi minori. All’organo don Emanuel Riezzo. Le parti corali saranno invece interpretate dal coro parrocchiale di San Pietro in Lama e dai cori parrocchiali di Cavallino e Merine, che canteranno anche gli altri brani alternandosi al soprano solista Francesca Mazzeo. A dirigere il concerto a Sant’Irene sarà don Michele Giannone. Il concerto, gratuito e aperto a tutti, sarà trasmesso in diretta streaming su portalecce.it e sulla pagina Facebook del portale diocesano.